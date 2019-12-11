Dev rotasyon

Beşiktaş'ta gözler yarın deplasmanda oynanacak Wolverhampton maçında olsa, kafalar ise hafta sonunda Yeni Malatyaspor karşılaşmasında olacak. UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda eden Beşiktaş, son maçında İngiltere'de Wolverhampton'a konuk olacak. Sakatlık riskini göz önünde bulunduran Teknik direktör Abdullah Avcı, bu prestij maçına as oyuncularını götürmeyi düşünmüyor. Avcı'nın Wolverhampton karşılaşmasına farklı bir 11 ile çıkması bekleniyor.

ASLAR GÖTÜRÜLMEYECEK

Tecrübeli hocanın, pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak ve şampiyonluk yarışındaki önemli virajlardan biri olan Yeni Malatyaspor maçını düşünerek ilk 11'in önemli isimlerini dinlendirmeyi hedeflediği öğrenildi. Avcı'nın Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül ve Diaby gibi isimleri İngiltere'ye götürmesi beklenmiyor. Siyah beyazlılarda; Dorukhan, Douglas, Ruiz ve N'Koudou'nun sakatlıkları devam ediyor. Avcı'nın genç isimlere bu karşılaşmada ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.