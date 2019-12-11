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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Dev rotasyon

Dev rotasyon

Tecrübeli teknik adam, ’deki maçını düşünerek ’ndeki maçta gençlerden kurulu bir kadro sahaya sürecek.

'ta gözler yarın deplasmanda oynanacak Wolverhampton maçında olsa, kafalar ise hafta sonunda karşılaşmasında olacak. 'ne grup aşamasında veda eden Beşiktaş, son maçında 'de Wolverhampton'a konuk olacak. Sakatlık riskini göz önünde bulunduran Teknik direktör , bu prestij maçına as oyuncularını götürmeyi düşünmüyor. Avcı'nın Wolverhampton karşılaşmasına farklı bir 11 ile çıkması bekleniyor.

ASLAR GÖTÜRÜLMEYECEK

Tecrübeli hocanın, pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak ve şampiyonluk yarışındaki önemli virajlardan biri olan Yeni Malatyaspor maçını düşünerek ilk 11'in önemli isimlerini dinlendirmeyi hedeflediği öğrenildi. Avcı'nın , Atiba, ve Diaby gibi isimleri İngiltere'ye götürmesi beklenmiyor. Siyah beyazlılarda; Dorukhan, Douglas, Ruiz ve N'Koudou'nun sakatlıkları devam ediyor. Avcı'nın genç isimlere bu karşılaşmada ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

  1. 11.12.2019
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