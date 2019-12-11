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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Vida ayrılmayacak

Vida ayrılmayacak

stoperin menajeri, “, , ’dan teklifler alıyoruz ama Vida ’ta şampiyonluk yaşamak, kupa kaldırmak istiyor” dedi.

'ın tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın devre arasında satılacağı haberlerine menajerinden yalanlama geldi. oyuncunun menajeri Uğur , duhuliye.com'a yaptığı açıklamada başarılı futbolcuyla ilgili çıkan ayrılık haberlerine son noktayı koydu. Avadan, "Vida'ya teklif her zaman vardı. Beşiktaş'a gelmeden önce de onlarca teklif vardı. Geldiğinden beri , , 'dan teklifler alıyoruz. 'de çok mutlu, Beşiktaş'ta çok mutlu. Ayrılması için bir sebep de yok.Vida Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak, kupa kaldırmak istiyor; tek isteği bu" ifadelerini kullandı. Hırvat yıldızın menajeri, oyuncunun ücretinde indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda da şu yorumu yaptı: "Kulüpten bize böyle bir talep gelmedi. Yönetim değiştikten sonra yönetici Torunoğulları'yla çok sıcak bir sohbetimiz oldu. Erdal Bey, 'Vida'dan tek isteğimiz kafasını futbola versin' dedi. Vida'yı da motive eden bir görüşme gerçekleştirdik. Beşiktaş'la 2,5 sene daha sözleşmemiz var."

  1. 11.12.2019
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