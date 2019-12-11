Vida ayrılmayacak
Hırvat stoperin menajeri, “İngiltere, İtalya, İspanya’dan teklifler alıyoruz ama Vida Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak, kupa kaldırmak istiyor” dedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın devre arasında satılacağı haberlerine menajerinden yalanlama geldi. Hırvat oyuncunun menajeri Uğur Avadan, duhuliye.com'a yaptığı açıklamada başarılı futbolcuyla ilgili çıkan ayrılık haberlerine son noktayı koydu. Avadan, "Vida'ya teklif her zaman vardı. Beşiktaş'a gelmeden önce de onlarca teklif vardı. Geldiğinden beri İngiltere, İtalya, İspanya'dan teklifler alıyoruz. Türkiye'de çok mutlu, Beşiktaş'ta çok mutlu. Ayrılması için bir sebep de yok.Vida Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak, kupa kaldırmak istiyor; tek isteği bu" ifadelerini kullandı. Hırvat yıldızın menajeri, oyuncunun ücretinde indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda da şu yorumu yaptı: "Kulüpten bize böyle bir talep gelmedi. Yönetim değiştikten sonra yönetici Erdal Torunoğulları'yla çok sıcak bir sohbetimiz oldu. Erdal Bey, 'Vida'dan tek isteğimiz kafasını futbola versin' dedi. Vida'yı da motive eden bir görüşme gerçekleştirdik. Beşiktaş'la 2,5 sene daha sözleşmemiz var."
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Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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kaptan Vay bee
Vida ayrılmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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