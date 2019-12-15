Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ



Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece ilkinde rakibine puan veren Beşiktaş (3G 1B), iç sahadaki iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.