Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz bir karar geldi. İşte Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
15 Aralık 2019 Pazar 14:31
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...

Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan Beşiktaş, 27 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...

5 maçtır galibiyet alamayan 20 puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor ise haftaya sekizinci sırada girdi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece ilkinde rakibine puan veren Beşiktaş (3G 1B), iç sahadaki iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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