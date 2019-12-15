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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz bir karar geldi. İşte Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
15 Aralık 2019 Pazar 14:31
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.
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Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan Beşiktaş, 27 puanla ikinci sırada yer alıyor.
5 maçtır galibiyet alamayan 20 puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor ise haftaya sekizinci sırada girdi.
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece ilkinde rakibine puan veren Beşiktaş (3G 1B), iç sahadaki iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.