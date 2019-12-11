Erman Toroğlu: "TFF Başkanı, MHK Başkanı ve Ali Koç ofiste ne konuştular?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF'nin yaptığı 'limit aşımı' konusuyla ilgili yaptığı açıklamayı yorumladı.
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