Erman Toroğlu: "TFF Başkanı, MHK Başkanı ve Ali Koç ofiste ne konuştular?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF'nin yaptığı 'limit aşımı' konusuyla ilgili yaptığı açıklamayı yorumladı. Toroğlu yaptığı açıklamada "TFF Başkanı, MHK Başkanı ve Ali Koç ofiste ne konuştular? Yazdığım yazıyla ilgili henüz herhangi bir yalanlama yapılmadı" dedi.