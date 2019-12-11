Zeki Uzundurukan: "Mustafa Cengiz ' Gelince Türkiye'ye ortalığı ayağa kaldıracağız' dedi

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in TFF'nin 'limit aşımı' kararıyla ilgili açıklamalarını aktardı. Uzundurukan, Mustafa Cengiz'in "Bizim bundan en ufak bir haberimiz olmadı. Hiçbir haberimiz yok, gelince Türkiye'ye ortalığı ayağa kaldıracağız, gerekli açıklamayı yapacağız. Şu anda susuyoruz çünkü maçımız var" dediğini belirtti.