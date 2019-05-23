Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'in konuğu

Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor

Turuncu-lacivertli takım, 'in 34. ve son haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek

, 'in 34. ve son haftasında yarın 'u konuk edecek.

3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev alacak.

Süper Lig'de geçen hafta 'a yenilen Medipol Başakşehir, şampiyonluk şansını kaybetti. Geride kalan 33 haftada 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, son hafta maçları öncesinde ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren , ve , Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun da yarınki maçta oynaması beklenmiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

  1. 23.05.2019
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