Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor
Turuncu-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev alacak.
Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'a yenilen Medipol Başakşehir, şampiyonluk şansını kaybetti. Geride kalan 33 haftada 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, son hafta maçları öncesinde ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun da yarınki maçta oynaması beklenmiyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.
- 23.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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