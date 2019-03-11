Başakşehir kritik virajı kayıpsız atlattı 
11 Mart 2019, Pazartesi
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kritik virajı kayıpsız atlattı

Başakşehir kritik virajı kayıpsız atlattı

'in 25'inci haftasında evinde ağırladığı 'yi 2-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkaran Medipol , sezonun ilk yarısında üst üste 3 hafta kayıp yaşadığı , Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye karışı oynadığı mücadeleleri ligin kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, 2'nci hafta 'ya karşı 2-1'lik skorla mağlup olan turuncu lacivertliler, 6'ncı haftada 'a karşı 0-0, 7'nci haftada Malatyaspor'a karşı 1-1 ve 8'inci haftada ise 'ye karşı da 0-0'lık beraberlikle ayrılan , bu süreçte 6 puan kaybetti. Ligin 19'uncu haftada Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden 'nın öğrencileri, 23'üncü haftada Bursaspor'u 3-0, 24'üncü haftasında 'u 2-0 ve 25'inci haftada ise Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerek sezonun ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarını telafi etti.

Ligin 2'nci yarısında oynanan 8 haftada 7 galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla berabere kalarak tek puan kaybını yaşadı.

Sezonun ilk 8 haftasında rakip kalelere 12 gol bırakan Başakşehir, sezonun 2'ci yarısının ilk 8 haftasında ise 18 gol attı. Sezonun ilk 8 maçında kalesinde 4 gol gören turuncu lacivertliler, ligin ikinci yarısında da bu süreci kalesinde gördüğü 4 golle geçti.

  1. 11.03.2019
  2. Güncelleme: 11.03.2019 10:50
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