Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi
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Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi

2-1'lik Fenerbahçe galibiyetini kutlayan Medipol Başakşehir, maç sonu basın toplantısında konuşan teknik direktör Ersun Yanal'ın toplantıya ara vermesine neden oldu.

Başakşehirli yöneticiler, kulüp çalışanları ve bazı futbolcular, toplantı odasının önünden "Siz şampiyon olun İstanbul'u yakalım. Çok olanlar değil inananlar kazanır" tezahüratı yaparak geçti. Yüksek sesli tezahürat nedeniyle "Bitmesini bekleyelim, öyle devam edelim" diyen Yanal, TFF yetkilisinin uyarısı ile Başakşehirlilerin uzaklaşması üzerine devam etti.

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10 Mart 2019 , Pazar
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