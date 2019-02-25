Medipol Başakşehir doludizgin

Ligde geride kalan 23 haftayı 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapatan Başakşehir, 36 gol atarken, kalesinde sadece 11 gol gördü. Sezonun ilk yarısında puan kaybı yaşadığı Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarını kayıpsız geçen Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinden de 3 puan çıkararak evinde oynayacağı Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sürpriz yaşamak istemiyor. Ligin kalan 11 haftasında 6 iç saha maçına çıkacak olan turuncu lacivertliler, 5 deplasman maçını da en az kayıpla geçmek istiyor.



YİNE VISCA YİNE VISCA

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Bursaspor mücadelesini 1 gol, 1 asistle geçen Bosna Hersekli futbolcu, 12'nci asistini ve 9'uncu golüne imza attı. Başakşehir formasıyla gole en çok katkı verdiği 2017-2018 sezonunda 4 hafta sonunda 9 gol 15 asist yapan Visca, bu sezon henüz 23'üncü haftada bu istatistiğine çok yaklaştı.



YILLARA MEYDAN OKUYAN KAPTAN

38 yaşında olmasına rağmen Medipol Başakşehir'in liderliğinde önemli bir yere sahip olan kaptan Emre Belözoğlu, oyunuyla göz dolduruyor. Bursaspor mücadelesinde de sahada basmadık yer bırakmayan ve sahada kaldığı 80 dakika boyunca konsantrasyonunu elden bırakmayan Belözoğlu, maç boyunca takım arkadaşlarının açıklarını kapatarak ve sık sık uyarılarda bulunarak farklı galibiyette önemli bir rol oynadı.

GÖRÜNMEZ KAHRAMAN ARDA

Medipol Başakşehir'in pas oyununda teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok önem verdiği ve Antalya kampında da takımın en iyilerinden biri olan Arda Turan, dün oynanan Bursaspor maçında takımının 2'nci golünün hazırlayıcısı oldu. 40'ıncı dakikada Edin Visca'nın attığı golde verdiği akıl dolu pasla Bosna Hersekli futbolcuyu kaleciyle karşı karşıya bırakan Arda Turan, gelecek hafta için de umut verdi.



ROBINHO'NUN ZAMANA İHTİYACI VAR

Sezonun devre arası transferinde Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu Robinho, inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Sezonun ilk yarısında kırmızı beyazlı forma altında 8 gol atan ve 2 asist yapan yıldız futbolcu, İstanbul ekibiyle sezonun 2'nci yarısında çıktığı 6 mücadelede 2 asistlik ve 1 gollük performans sergiledi. Medipol Başakşehir'de rakip kaleye en yakın oyuncu konumunda yer alan Robinho'nun tecrübesi ve kalitesiyle ilerleyen haftalarda şampiyonluk yolunda Başakşehir'e daha çok katkı vermesi bekleniyor.



MERT'TEN YİNE GEÇİT YOK

Süper Lig'de oynanan 23'üncü hafta mücadelesine kadar 13 maçta kalesinde gol görmeyen Mert Günok, Bursaspor'a da gol izni vermedi ve kalesini gole kapattı. Ligin 2'nci yarısında 6 hafta geride kalırken, sadece Trabzonspor'dan 2 ve Erzurumspor'dan 1 gol yiyen Günok 6 hafta sonunda sadece 3 golü kalesinde gördü.