Masterchef kim elendi 15 Kasım 2025? | Yarışmaya veda eden isim...

Masterchef'te eleme heyecanı yaşanıyor. 4 eleme adayının programa devam edebilmek için birbirleriyle yarıştığı bölümün ilk etabında Ayten, Barış, Sümeyye ve Muratcan, yer elması ile en güzel tabağı çıkarmaya çalışıyor. Yarışmacılar, sonraki etapta ise Uskumru Dolması ile şeflerin damağını çatlatacak. Yapımı zahmetli, yemesi keyifli bu lezzeti yaparken balığı çatlatmamak gerektiğini vurgulayan Somer şef, eleme adaylarına önce püf noktaları gösterecek, ardından adayların sınavı başlayacak. Peki Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 KASIM?

Masterchef'te yer elması ve Uskumru dolması yapan eleme adayları Ayten, Barış, Sümeyye ve Muratcan'dan bir aday, yarışmaya veda ediyor. Peki o isim kim oldu? Bölüm sonunda elenen yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF BUGÜN SAAT KAÇTA?

TV8'de Türkiye-Bulgaristan maçı olması sebebiyle Masterchef, her zamanki saatinde başlamadı. 15 Kasım Cumartesi günü Masterchef, milli maçın ardından ekranlarda olacak. Programın 22.00 civarında başlaması bekleniyor.