CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin MasterChef kim kaptan oldu? 16 Kasım Pazar MasterChef son bölüm

MasterChef kim kaptan oldu? 16 Kasım Pazar MasterChef son bölüm

MasterChef'te 16 Kasım 2025 Pazar günü kaptanlık yarışı oynandı. Günün menüsünü en lezzetli şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için kıyasıya rekabet etti. Günün sonunda hangi yarışmacının kazandığı merak edilirken, "MasterChef kim kaptan oldu??" sorusu gündemde yer almayı sürdürüyor. İşte, 16 Kasım Pazar MasterChef son bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 12:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef kim kaptan oldu? 16 Kasım Pazar MasterChef son bölüm

MasterChef'te 16 Kasım 2025 Pazar akşamı mutfakta temposu yüksek bir kaptanlık yarışı yaşandı. Günün menüsünü en başarılı şekilde hazırlamak için ter döken yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanabilmek adına adeta zamanla yarıştı. Yaratıcılık, teknik beceri ve lezzetin sınandığı etapta rekabet her zamanki gibi üst seviyedeydi. Final tabaklarının ardından gözler, gecenin kazananına çevrildi. "MasterChef'te kim kaptan oldu?" sorusu hem izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. 16 Kasım Pazar MasterChef son bölümünde öne çıkan anlar haberimizde…

MasterChef kim kaptan oldu

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

16 Kasım Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de hangi yarışmacının kaptan olduğu henüz belli olmadı.

MasterChef kim kazandı 16 Kasım

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

15 Kasım Cumartesi günü yayınlanan MasterChef son bölümde yarışmaya Ayten veda etti.

MasterChef kim elendi

ASpor CANLI YAYIN

Szymanski için 14 milyon Euro!
Icardi Arjantin'e mi dönüyor? Kendisi açıkladı
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
Tedesco hakkında önemli sır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski için 14 milyon Euro! Szymanski için 14 milyon Euro! 11:34
Ahmed Kutucu'dan flaş karar! G.Saray'dan ayrılacak mı? Ahmed Kutucu'dan flaş karar! G.Saray'dan ayrılacak mı? 11:30
Nijerya-Demokratik Kongo final maçı detayları! Nijerya-Demokratik Kongo final maçı detayları! 11:13
Icardi Arjantin'e mi dönüyor? Kendisi açıkladı Icardi Arjantin'e mi dönüyor? Kendisi açıkladı 11:00
Tedesco hakkında önemli sır! Tedesco hakkında önemli sır! 10:46
Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı detayları! Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı detayları! 10:27
Daha Eski
F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski'nin dönüş tarihi... F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski'nin dönüş tarihi... 10:19
İşte muhtemel rakipler! İşte muhtemel rakipler! 10:16
Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz" Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz" 09:46
Sırbistan-Letonya maçı ne zaman? Sırbistan-Letonya maçı ne zaman? 09:44
G.Saray'da sol bek için flaş karar! G.Saray'da sol bek için flaş karar! 09:31
Arnavutluk-İngiltere maçı detayları! Arnavutluk-İngiltere maçı detayları! 09:07