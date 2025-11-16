MasterChef kim kaptan oldu? 16 Kasım Pazar MasterChef son bölüm

MasterChef'te 16 Kasım 2025 Pazar akşamı mutfakta temposu yüksek bir kaptanlık yarışı yaşandı. Günün menüsünü en başarılı şekilde hazırlamak için ter döken yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanabilmek adına adeta zamanla yarıştı. Yaratıcılık, teknik beceri ve lezzetin sınandığı etapta rekabet her zamanki gibi üst seviyedeydi. Final tabaklarının ardından gözler, gecenin kazananına çevrildi. "MasterChef'te kim kaptan oldu?" sorusu hem izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. 16 Kasım Pazar MasterChef son bölümünde öne çıkan anlar haberimizde…

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

16 Kasım Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de hangi yarışmacının kaptan olduğu henüz belli olmadı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

15 Kasım Cumartesi günü yayınlanan MasterChef son bölümde yarışmaya Ayten veda etti.