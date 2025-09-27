CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef tutkunları ekran başına! MasterChef eleme adayları kimler oldu? Bu haftanın eleme potası resmen belirlendi. MasterChef eleme potasında kimler var? yarışmanın son bölümünde ortaya çıkan performanslarla şekillendi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucu en zayıf tabağı çıkaran yarışmacılar potaya girerken, heyecan yavaş yavaş doruğa çıkıyor. İşte son bölümde elenme adayı listesi ve potadaki isimler detaylarıyla…

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 09:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? Haftanın dokunulmazlık mücadeleleri tamamlandı ve kritik eleme adayları belirlendi. Peki MasterChef eleme potasında kimler var? Bu hafta büyük risk altında olan yarışmacılar kimler? Şeflerin puanlamasıyla potaya giren isimler şimdi herkesin gündeminde yer alıyor. 26 Eylül Cuma akşamı yayınlanan bölümünde son eleme adayları da belli oldu. Peki, eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. EYLÜL

2. MERYEM

3. MURAT CAN

4. HAKAN

5. ÇAĞATAY

6. BARIŞ

7. ASLI

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nisa oldu.

Menajeri açıkladı! Szymanski ve Mourinho...
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri: "Gerçekten ne yaptığını bilmiyor..."
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Maçın ardından dikkat çeken sözler!
Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F. Karagümrük - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! F. Karagümrük - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 09:47
Maçın ardından dikkat çeken sözler! Maçın ardından dikkat çeken sözler! 08:53
Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 08:31
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Daha Eski
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05