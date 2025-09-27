MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? Haftanın dokunulmazlık mücadeleleri tamamlandı ve kritik eleme adayları belirlendi. Peki MasterChef eleme potasında kimler var? Bu hafta büyük risk altında olan yarışmacılar kimler? Şeflerin puanlamasıyla potaya giren isimler şimdi herkesin gündeminde yer alıyor. 26 Eylül Cuma akşamı yayınlanan bölümünde son eleme adayları da belli oldu. Peki, eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. EYLÜL

2. MERYEM

3. MURAT CAN

4. HAKAN

5. ÇAĞATAY

6. BARIŞ

7. ASLI

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nisa oldu.