'Aşk ve Gözyaşı' konusu nedir? 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren yeni dizi Aşk ve Gözyaşı, güçlü hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Güney Kore dizisi Queen of Tears'ın Türkiye uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı dizisinde Hande Erçel, Barış Arduç, Berk Cankat, Senan Kara ve Sanem Çelik gibi ünlü isimler rol alıyor. İzleyiciler "Aşk ve Gözyaşı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorularını araştırıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, aşk ve dramın en çarpıcı hikâyelerinden birini izleyiciyle buluşturacak.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç paylaşıyor. İkilinin setten gelen klaket pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul'da başlayan çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapım için heyecanı artırdı.

Hande Erçel – Meyra Aksel

Barış Arduç – Selim Keskin

Senan Kara

Sanem Çelik

Şenay Gürler

Berk Cankat

Lorin Merhart

Ali İpin, Ali Pınar, Merve Engin, Berkay Şanveren, Eda Yazıcı, Oğuzhan Altaş.

AŞK VE GÖZYAŞI YÖNETMENİ KİM?

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizide yönetmen koltuğunda Engin Erden, uyarlama senaryosunda Dilara Pamuk yer alıyor.