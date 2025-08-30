CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ (Battle Angel) FİLMİNİN KONUSU NE? Alita: Savaş Meleği oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez'in oturduğu ve başrollerini Rosa Salazar ve Christoph Waltz'in paylaştığı Alita: Savaş Meleği filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. James Cameron ve Laeta Kalogridis tarafından yazılan 2019 yapımı aksiyon filmi Alita: Savaş Meleği hakkında arama motorlarında araştırılan 'Alita: Savaş Meleği filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Alita: Savaş Meleği filmi, 2019 yılında sinemaseverlerle buluşmasının ardından televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Robert Rodriguez'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında 404 milyon doların üzerinde hasılat elde eden film hakkında arama motorlarında araştırılan Alita: Savaş Meleği filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ALITA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Alita (Rosa Salazar), kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği bir halde, tanımadığı bir gelecekte uyanır. Şefkatli bir doktor olan Ido (Christoph Waltz) onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder. Alita, yeni hayatına alışmaya çalışırken, Doktor Ido da onu gizemli geçmişinden korumaya çalışır.

Yeni arkadaşı Hugo (Keean Johnson) ise Alita'nın geçmişini hatırlaması için, anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita'nın peşine düşer. Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde eder. Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita, arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.

ALITA: SAVAŞ MELEĞİ OYUNCULARI KİM?

  • Rosa Salazar
  • Christoph Waltz
  • Jennifer Connelly
  • Mahershala Ali
  • Ed Skrein
  • Jackie Earle Haley
  • Keean Johnson

ALITA: SAVAŞ MELEĞİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yapımı bir Amerikan cyberpunk aksiyon filmi Alita: Savaş Meleği, Yukito Kishiro'nin Gunnm adlı manga serisine dayanmakta olup yeni bir bedende uyandıktan sonra hiçbir şeyi hatırlamayan ve kendi geçmişini öğrenmeye karar veren bir siborg kız Alita'yı takip etmektedir.

