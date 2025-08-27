Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Infinity War) filminin konusu ne? Avengers: Sonsuzluk Savaşı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Avengers: Sonsuzluk Savaşı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Howard'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin konusu ne? Avengers: Sonsuzluk Savaşı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehdite karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır...

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI OYUNCULARI KİM?

Robert Downey Jr.

Josh Brolin

Chris Evans

Mark Ruffalo

Scarlett Johansson

Chris Hemsworth

Tom Holland

Elizabeth Olsen

Paul Bettany

Benedict Cumberbatch

Anthony Mackie

Tom Hiddleston

Don Cheadle

Chris Pratt

Sebastian Stan

Zoe Saldaña

Karen Gillan

Chadwick Boseman

Vin Diesel

Pom Klementieff

Danai Gurira

Benicio del Toro

Bradley Cooper

Benedict Wong

Jeremy Renner

Carrie Coon

Stan Lee

Peter Dinklage

Letitia Wright

Idris Elba

William Hurt

Gwyneth Paltrow

Kerry Condon

Cobie Smulders

Samuel L. Jackson

Winston Duke

Michael James Shaw

Terry Notary

Jacob Batalon

Paul Rudd

Tom Vaughan-Lawlor

Florence Kasumba

Stephen McFeely

Sean Gunn

Monique Ganderton

Jamel Chambers

Ariana Greenblatt

Ross Marquand

Linda Cardellini

Tessa Thompson

Kenneth Branagh

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin yapım yılı 2018'dir.