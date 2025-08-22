TAŞIYICI 2 FİLMİNİN KONUSU NE? Taşıyıcı 2 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Yönetmenliğini Louis Leterrier üstlendiği 2005 yapımı Taşıyıcı 2 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Taşıyıcı 2 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Taşıyıcı 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Taşıyıcı 2 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2005 yapımı macera filmi Taşıyıcı 2 detayları haberimizde...

TAŞIYICI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Frank Martin, yaptığı işin en iyisidir. Tehlikeli veya yasadışı maddeleri hiçbir soru sormadan bir noktadan diğerine taşır. Ama en son sevkiyatında, uluslararası esir tüccarlarının kaçırdığı güzel bir kadın, onun taşıma planlarında ölümcül problemler çıkmasına neden olur. Artık Frank, değerli kargosunu ve kendi hayatını kurtarmak için durmak bilmeyen, hareket dolu bir savaşa girmelidir

TAŞIYICI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER

  • Jason Statham
  • Kate Nauta
  • Amber Valletta
  • Matthew Modine
  • Alessandro Gassman
  • AnnaLynne McCord
  • Jason Flemyng
  • François Berléand
  • Keith David
  • Hunter Clary
  • Shannon Briggs
  • Gregg Weiner
