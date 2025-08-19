UÇUŞ PLANI (FLIGHT PLAN) FİLMİNİN KONUSU NE? | Uçuş Planı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Başrolde Jodie Foster'in yer aldığı Uçuş Planı filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki Uçuş Planı filminin konusu ne? Uçuş Planı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte tüm merak edilenler...

UÇUŞ PLANI (FLIGHT PLAN) FİLMİNİN KONUSU NE?

Kyle Pratt' adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin'de henüz vefat etmiştir. Genç kadın şimdi kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York'a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için birçok ayrı kısma girmek zorundadır. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?

UÇUŞ PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jodie Foster - Kyle Pratt

Peter Sarsgaard - Carson

Sean Bean - Captain Rich

Kate Beahan - Stephanie

Michael Irby - Obaid

Assaf Cohen - Ahmed

Erika Christensen - Fiona

Shane Edelman - Mr. Loud

Mary Gallagher - Mrs. Loud

Haley Ramm - Brittany Loud

Forrest Landis - Rhett Loud

Jana Kolesarova - Claudia

Brent Sexton - Elias

Marlene Lawston - Julia

Judith Scott - Estella

John Benjamin Hickey - David

Matthew Bomer - Eric

Gavin Grazer - FBI Ajanı

Christopher Gartin - Mike

Bess Wohl - Katerina

Kirk B.R. Woller - Grunick

Stephanie Faracy - Anna

Christian Berkel - Morg Amiri

Cooper Thornton - West

Klaus Schindler - Metal Detektörü Görevlisi (Silinen sahne)

Amanda Brooks - Irene

Jesse Burch - 19. Sıradaki bay yolcu.

Greta Scacchi - Terapist

Dirk Vahle - Helikopter Pilotu

UÇUŞ PLANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film ABD'de 23 Eylül 2005'te gösterime girerken, Türkiye sinemalarında 11 Kasım 2005 tarihinde gösterime girdi.