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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi 23 Mayıs Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi 23 Mayıs Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 23 Mayıs Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 10:20
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Gelinim Mutfakta kim elendi 23 Mayıs Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 23 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1625. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 23 Mayıs Cuma haftanın son gününde yüksek puan alarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS CUMA GÜNÜ ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 19-23 Mayıs haftasında kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin gün sonunda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA

16 MAYIS CUMA KİM ELENDİ?

16 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana gelen haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta'dan elenen isim açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Mayıs Perşembe haftanın dördüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Ebru oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 12-16 Mayıs haftası Cuma günü kaynanalardan en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazanan gelin Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

16 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana gelen haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta'dan elenen isim Beyza oldu.

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