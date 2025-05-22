Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne? | Zor Ölüm 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Zor Ölüm 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Zor Ölüm 2 filminin konusu ne? Zor Ölüm 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
ZOR ÖLÜM 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Dedektif Mcclain (Bruce Willis) bir kez daha başını derde sokmuştur. Washington'un Dulles havaalanı üzerinde turlamakta olan yolcu uçağında karısı da bulunmaktadır. Havaalanı iniş sistemi teröristler tarafından ele geçirilmiştir ve onların kontrolündedir.
John, nerdeyse her hareketine muhalefet eden havaalanı yetkililerine rağmen teröristleri yenmeli ve uçağın yakıtı bitmeden yere inmesini sağlamalıdır.
ZOR ÖLÜM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis
Bonnie Bedelia
William Sadler
Reginald VelJohnson
William Atherton
Franco Nero
Dennis Franz
John Amos
Art Evans
Fred Thompson
John Leguizamo
Tom Bower
Don Harvey
Sheila McCarthy
Robert Patrick
Robert Costanzo
Tony Ganios
Colm Meaney
Mark Boone Junior
Tom Verica
John Costelloe
Vondie Curtis-Hall
Peter Nelson
Karla Tamburrelli
Sherry Bilsing
Steve Pershing
Robert Sacchi
Michael Francis Clarke
Dale Jacoby
Jeff Langton
Don McGovern
Robert Martin Steinberg
Ben Lemon