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Haberler Magazin Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne? | Zor Ölüm 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne? | Zor Ölüm 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Renny Harlin'in oturduğu Zor Ölüm 2 filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon ve gerilim türündeki 1990 yapımı Zor Ölüm 2 hakkında arama motorlarında araştırılan 'Zor Ölüm 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 11:08
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Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne? | Zor Ölüm 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Zor Ölüm 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Zor Ölüm 2 filminin konusu ne? Zor Ölüm 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ZOR ÖLÜM 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Dedektif Mcclain (Bruce Willis) bir kez daha başını derde sokmuştur. Washington'un Dulles havaalanı üzerinde turlamakta olan yolcu uçağında karısı da bulunmaktadır. Havaalanı iniş sistemi teröristler tarafından ele geçirilmiştir ve onların kontrolündedir.

John, nerdeyse her hareketine muhalefet eden havaalanı yetkililerine rağmen teröristleri yenmeli ve uçağın yakıtı bitmeden yere inmesini sağlamalıdır.

ZOR ÖLÜM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Bonnie Bedelia

William Sadler

Reginald VelJohnson

William Atherton

Franco Nero

Dennis Franz

John Amos

Art Evans

Fred Thompson

John Leguizamo

Tom Bower

Don Harvey

Sheila McCarthy

Robert Patrick

Robert Costanzo

Tony Ganios

Colm Meaney

Mark Boone Junior

Tom Verica

John Costelloe

Vondie Curtis-Hall

Peter Nelson

Karla Tamburrelli

Sherry Bilsing

Steve Pershing

Robert Sacchi

Michael Francis Clarke

Dale Jacoby

Jeff Langton

Don McGovern

Robert Martin Steinberg

Ben Lemon

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