Gelinim Mutfakta kim elendi 16 Mayıs Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 16 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1625. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 16 Mayıs Cuma haftanın son gününde yüksek puan alarak çeyrek altını kazanan isim gün sonunda açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS CUMA GÜNÜ ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 12-16 Mayıs haftasında kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin gün sonunda belli olacak. GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS CUMA KİM ELENDİ?

16 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana gelen haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta'dan elenen isim henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Mayıs Perşembe haftanın dördüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Sahra oldu. GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 5-9 Mayıs haftası cuma günü kaynanalardan en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazanan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

9 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana gelen haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta'dan elenen isim Vahide oldu.