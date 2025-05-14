Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor 3. dokunulmazlık oyunu 14 Mayıs Çarşamba 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 14 Mayıs Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geliyor. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürecek. Peki, 14 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 14 Mayıs Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 14 MAYIS 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 14 Mayıs Çarşamba günü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında ve kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.