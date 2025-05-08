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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor 1. dokunulmazlık oyunu 8 Mayıs Perşembe 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor 1. dokunulmazlık oyunu 8 Mayıs Perşembe 2025

Yıllardır televizyon severler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 8 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki, 8 Mayıs 2025 Survivor 1. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 12:22
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor 1. dokunulmazlık oyunu 8 Mayıs Perşembe 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 8 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geliyor. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürecek. Peki, 8 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 8 Mayıs Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 8 MAYIS 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 8 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında ve kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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