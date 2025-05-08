Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor 1. dokunulmazlık oyunu 8 Mayıs Perşembe 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 8 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geliyor. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürecek. Peki, 8 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 8 Mayıs Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 8 MAYIS 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 8 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında ve kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.