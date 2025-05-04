Kasım 2024'te dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harflere göre belirlediği, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 MAYIS 2025 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Kasım 2024'te dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harflere göre belirlediği, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Kasım 2024'te dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harflere göre belirlediği, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir?

A) a

B) e

C) ı

D) u

Cevap: a