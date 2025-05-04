CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Kasım 2024'te dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harflere göre belirlediği, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 MAYIS 2025 PAZAR

Kasım 2024'te dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harflere göre belirlediği, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 MAYIS 2025 PAZAR

Kim Milyoner Olmak İster'de "Kasım 2024'te dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harflere göre belirlediği, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 23:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasım 2024'te dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harflere göre belirlediği, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 MAYIS 2025 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Kasım 2024'te dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harflere göre belirlediği, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Kasım 2024'te dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harflere göre belirlediği, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir?

A) a

B) e

C) ı

D) u

Cevap: a

G.Saray'dan Icardi açıklaması!
Mourinho geleceği hakkında konuştu!
DİĞER
Filistin'de yaşanan zulüm tiyatroda! "Haksızlığa karşı susuyorsan dilsiz şeytan oluyorsun"
CANLI | AKM'de Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Provokatör gözaltına alındı... AK Parti'den açıklama, Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 22:42
Mourinho geleceği hakkında konuştu! Mourinho geleceği hakkında konuştu! 22:22
Mert Günok: Hedefimiz Avrupa Ligi Mert Günok: Hedefimiz Avrupa Ligi 22:04
Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... 22:04
Fred: Gerçek yüzümüzü göstermemiz gerekiyor! Fred: Gerçek yüzümüzü göstermemiz gerekiyor! 21:52
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir 21:46
Daha Eski
Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik 21:43
Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! 21:42
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları 21:40
Gedson Fernandes'ten Mourinho sözleri! Gedson Fernandes'ten Mourinho sözleri! 21:35
F.Bahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho... F.Bahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho... 21:27
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! 21:24