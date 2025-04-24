YEMEKTEYİZ puan tablosu 24 Nisan Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Mert Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 24 Nisan 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MERT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Nisan yarışmacısı Mert Bey oldu. Mert Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NAZMİYE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Nisan yarışmacısı Nazmiye Hanım oldu. Nazmiye Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Pınar: 5

Mert: 4

Kader: 5

Metin: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KADER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Nisan yarışmacısı Kader Hanım oldu. Kader Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Pınar: 6

Mert: 5

Nazmiye: 6

Metin: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ METİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Nisan yarışmacısı Metin Bey oldu. Metin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Pınar: 5

Mert: 4

Nazmiye: 4

Kader: 5