CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 24 Nisan Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 24 Nisan Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Mert Bey oldu. Mert Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 24 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 18:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 24 Nisan Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Mert Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 24 Nisan 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MERT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Nisan yarışmacısı Mert Bey oldu. Mert Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NAZMİYE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Nisan yarışmacısı Nazmiye Hanım oldu. Nazmiye Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Pınar: 5

Mert: 4

Kader: 5

Metin: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KADER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Nisan yarışmacısı Kader Hanım oldu. Kader Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Pınar: 6

Mert: 5

Nazmiye: 6

Metin: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ METİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Nisan yarışmacısı Metin Bey oldu. Metin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Pınar: 5

Mert: 4

Nazmiye: 4

Kader: 5

Alex de Souza'dan transfer itirafı!
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor!
DİĞER
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor - Göztepe muhtemel 11'leri belli oldu! Fatih Tekke ve Stoilov...
CANLI | İstanbul'da deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | AFAD büyüklüğü açıkladı: 3,7 büyüklüğünde deprem
F.Bahçe'den Piatek sürprizi! Takas+para…
UEFA ofisinin açılışında dikkat çeken kare! Ali Koç ve Dursun Özbek...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alex de Souza'dan transfer itirafı! Alex de Souza'dan transfer itirafı! 17:48
Mehmet Ali Yılmaz kabri başında anıldı Mehmet Ali Yılmaz kabri başında anıldı 16:33
F.Bahçe'den Piatek sürprizi! Takas+para… F.Bahçe'den Piatek sürprizi! Takas+para… 15:54
Leicester City'de bir dönem kapanıyor! Leicester City'de bir dönem kapanıyor! 15:21
Trabzonspor - Göztepe maçı yayın bilgisi! Trabzonspor - Göztepe maçı yayın bilgisi! 15:20
Aslan'dan Loftus-Cheek harekatı! Aslan'dan Loftus-Cheek harekatı! 15:16
Daha Eski
UEFA ofisinin açılışında dikkat çeken kare! Ali Koç ve Dursun Özbek... UEFA ofisinin açılışında dikkat çeken kare! Ali Koç ve Dursun Özbek... 15:08
"FIFA merkezi için de çalışmalarımız var" "FIFA merkezi için de çalışmalarımız var" 14:43
"UEFA Türkiye'yi tam olarak destekliyor" "UEFA Türkiye'yi tam olarak destekliyor" 14:41
Eczacıbaşı Dynavit 6 oyuncusuyla vedalaştı Eczacıbaşı Dynavit 6 oyuncusuyla vedalaştı 14:28
Ziraat Bankkart seride öne geçti! Ziraat Bankkart seride öne geçti! 14:16
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı canlı izle Panathinaikos - Anadolu Efes maçı canlı izle 14:11