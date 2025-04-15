TV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 16 Nisan TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...
BUGÜN TV'DE NE VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI (16 NİSAN)
- 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 - Seksenler
- 14.30 - Masumlar Apartmanı
- 17.45 - Lingo Türkiye
- 19.00 - Ana Haber
- 19.55 - İddiaların Aksine
- 20.00 - Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI (16 NİSAN)
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
- 16.00 - Esra Erol'da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI (16 NİSAN)
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Yaprak Dökümü
- 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00 - Gelinim Mutfakta
- 16:00 - Ayazın Sonu güneş
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Annem Ankara
SHOW TV YAYIN AKIŞI (16 NİSAN)
- 08:00 - Bu Sabah
- 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 - Kızılcık Şerbeti
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI (16 NİSAN)
- 09:00 - Ada Masalı
- 11:00 - Dolunay
- 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 - Kiralık Aşk
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Sahipsizler
TV8 YAYIN AKIŞI (16 NİSAN)
- 07:00 - Tuzak
- 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 - Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - Gazete Magazin
- 14:15 - MasterChef Türkiye
- 16:30 - Çarkıfelek
- 20:00 - Survivor 2025