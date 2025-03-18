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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Mart Çarşamba 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Mart Çarşamba 2025

Survivor 2025, 19 Mart Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 19 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Mart Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 22:36
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Mart Çarşamba 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 19 Mart Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 19 Mart 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 19 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 19 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmız takım oldu.

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