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Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 12 MART ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 12 MART ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

12 Mart TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 23:24
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TV YAYIN AKIŞI 12 MART ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 12 Mart TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (12 MART)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.30 - Masumlar Apartmanı
  • 17.45 - Lingo Türkiye
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI (12 MART)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI (12 MART)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Annem Ankara

SHOW TV YAYIN AKIŞI (12 MART)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI (12 MART)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Sahipsizler

TV8 YAYIN AKIŞI (12 MART)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - Survivor 2025

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