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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Umu kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Umu kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Umu Hanım oldu. Umu Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Umu kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 20 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 17:06
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Umu kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Umu Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 20 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ UMU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat yarışmacısı Umu Hanım oldu. Umu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HASAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Şubat yarışmacısı Hasan Bey oldu. Hasan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Emine: 6

Özlem: 6

Sinan: 5

Umu B. Bah: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZLEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Şubat yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Özlem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Emine: 4

Hasan: 4

Sinan: 6

Umu B. Bah: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMİNE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Şubat yarışmacısı Emine Hanım oldu. Emine Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Özlem: 6

Hasan: 5

Sinan: 5

Umu B. Bah: 7

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