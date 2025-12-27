CANLI SKOR ANA SAYFA
NBA'de Bulls 76ers'ı yenerek serisini 5 maça çıkardı

NBA'de Bulls 76ers'ı yenerek serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, sahasında Philadelphia 76ers'ı 109-102 yenerek üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 10:14
NBA'de Bulls 76ers'ı yenerek serisini 5 maça çıkardı

United Center'daki maçın son 2 dakika 45 saniyesine 102-99 geride giren Bulls, Jalen Smith'in Joel Embiid üzerinden yaptığı smaçla 10-0'lık bir seri başlatarak galibiyete uzandı.

Tre Jones ve Zach Collins 15'er sayı, Coby White'ın 13 sayıyla oynadığı Bulls'ta, Josh Giddey 12 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

Joel Embiid'in 31 sayıyla liderlik ettiği 76ers'ta, Tyrese Maxey 27 sayı, Paul George 15 sayı, 12 ribaunt kaydetti.

JAYLEN BROWN, CELTICS'İ SIRTLADI

Jaylen Brown'ın 30 sayı, 4 asist, 4 top çalmayla oynadığı maçta Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 140-122 yenerek sezondaki 5 maçlık deplasman bölümüne galibiyetle başladı.

Jaylen Brown, Pacers karşısında üst üste 8. kez 30 sayı barajını aştı. Daha önce Larry Bird, 1985'te art arda 9 maçta 30 sayı barajını geçmişti.

Maçın ilk çeyreğinin ortasında 15 sayı geriye düşen Celtics'te, Payton Pritchard 29 sayı, 9 ribaunt, Sam Hauser 23, Derrick White 21 sayılık performans sergiledi.

Pacers'ta ise Andrew Nembhard 18, T.J. McConnell ve Bennedict Mathurin, karşılaşmayı 13'er sayıyla tamamladı.

