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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Tolga Bey oldu. Tolga Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 13 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 17:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Tolga Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 13 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TOLGA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Şubat yarışmacısı Tolga Bey oldu. Tolga Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYDAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Şubat yarışmacısı Aydan Hanım oldu. Aydan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet: 6

Yıldız: 4

Makbule: 7

Tolga: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YILDIZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Şubat yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Yıldız Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet: 5

Aydan: 4

Makbule: 4

Tolga: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MEHMET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Şubat yarışmacısı Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yıldız: 5

Aydan: 5

Makbule: 6

Tolga: 4

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