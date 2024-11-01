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Haberler Magazin

Gelinim Mutfakta kim elendi 1 Kasım Cuma | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 1 Kasım Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 12:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 13:10
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Gelinim Mutfakta kim elendi 1 Kasım Cuma | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 1 KASIM? | Gelinim Mutfakta'nın 1488. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 1 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 1 KASIM KİM ELENDİ?

Hafta boyunca toplanan puanlardan en düşük skora sahip olan ve kayınvalidesiyle birlikte yarışmaya veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 1 KASIM BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finali sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 1 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 25 Ekim Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 31 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21-25 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Seren gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21-25 Ekim hafta finalinde elenen isim Hanife gelin oldu.

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