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Haberler Magazin

GELİNİM MUTFAKTA kim elendi 25 Ekim Cuma | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 25 Ekim Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 11:10
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GELİNİM MUTFAKTA kim elendi 25 Ekim Cuma | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 25 EKİM? | Gelinim Mutfakta'nın 1480. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 25 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 25 EKİM KİM ELENDİ?

Hafta boyunca toplanan puanlardan en düşük skora sahip olan ve kayınvalidesiyle birlikte yarışmaya veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin ve kayınvalide belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finali sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 25 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 25 Ekim Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin bölüm sonunda belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Ekim Perşembe günü yeni bölüm, Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısından dolayı yayımlanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 - 18 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Eda gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 - 18 Ekim hafta finalinde elenen isim Hanife gelin oldu.

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