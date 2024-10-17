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YEMEKTEYİZ puan tablosu 17 Ekim Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 17 Ekim puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 17:21 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 17:30
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 17 Ekim Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 17 Ekim 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Ekim yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Ekim yarışmacısı Hakan Bey oldu. Hakan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Okan: 4

Gülcan: 3

Gülizar: 6

Büşra: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLCAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Ekim yarışmacısı Gülcan Hanım oldu. Gülcan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Okan: 5

Hakan: 6

Gülizar: 4

Büşra: 4

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