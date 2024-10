Fırtınanın İçinde (Into the Storm) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Fırtınanın İçinde hangi yıl çekildi?

İlk kez 2014 yılında vizyona giren Fırtınanın İçinde filmi aksiyon ve gerilim türünü sevenler tarafından araştırılmaya başladı. Orijinal ismi Into the Storm olan film ile ilgili Fırtınanın İçinde (Into the Storm) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtları haberimizde...

FIRTINANIN İÇİNDEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük bir kasaba olan Silverton, beklenmedik bir şekilde kasabayı vurmaya başlayan hortumların etkisi altında kalmaktadır. Hortumların verdiği zararlar gitgide artarken kasaba halkı bu hortumların daha da kötüleşeceğini öğrenir. Bu durumda pek çok insan yaşadıkları yeri terk etmeye hazırlanırken, bir kısmı da gelecek büyük hortumu görerek hatta görüntüleyerek tarihi bir anı yakalama isteğiyle yanıp tutuşmaktadır.

FIRTINANIN İÇİNDEN OYUNCULARI