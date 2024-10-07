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Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm izle full | Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça Kanal D

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Güzel Aşklar Diyarı ilk bölümü ile ekrana geldi. Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. "Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm izle full, Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça Kanal D" sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 03:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 03:00
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Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm izle full | Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça Kanal D

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Güzel Aşklar Diyarı konusu ile ilgi çekti. Dizide Kapadokya'nın eşsiz doğasında yaşanan imkansız bir aşk hikayesinin ekrana geliyor. İzleyiciler "Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm izle full, Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça Kanal D" sorguları yaparken dizinin 3. bölüm detaylarını sizler için derledik.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Arhan Tufan'ın peşinden gidip Deniz'i kurtarır. Fakat hiç beklemediği bir şey olur. Deniz ifadesini değiştirip Tufan'ın serbest kalmasını sağlar. Tufan Hakim'le yaptığı anlaşma gereği düğün günü gördüğü şüpheli kamyonetten bahseder. Bunun üzerine Hakim torununun katilini bulmak için her yerde kamyoneti aramaya koyulur.

Kocasını öldürenin Tufan olduğunu düşünen Roza, onun serbest kaldığını öğrendiğinde deliye döner. Bu öfke onun büyük bir hata yapmasına sebep olacaktır.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?

İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir. Duydukları karşısında İzmir'e dönmeye karar veren Deniz'i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz'dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler. Ancak düğün gecesi Arhan'ın abisi Cemal'in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCULARI

Halil Ergün

Özgü Kaya

Burak Berkay Akgül

Meltem Cumbul

Melis Birkan

Ege Kökenli

Özgür Emre Yıldırım

Ekin Aksoy

Berkan Şal

Ali Başar

İbrahim Dizlek

Miray Akay

Yankı Ayhan

Yunus Narin

Ersel Şibil

Mustafa Arda Işık

Işıltı Su Alyanak

Lidya Atlik

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