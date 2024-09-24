  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

MASTERCHEF ELEME ADAYI 24 EYLÜL 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 24 Eylül eleme adayı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 20:39 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 20:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ELEME ADAYI 24 EYLÜL 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 24 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF 24 EYLÜL ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 24 Eylül tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi çay saati lezzetlerini yapmak için yarıştı. Kazanan takım ve eleme adayı olan isim belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

G.Saray - Panathinaikos | CANLI
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
DİĞER
Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!
Başkan Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Icardi ve Osimhen beraber oynayacak mı? Buruk açıkladı
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:13
Cimbom PAOK maçına hazır! Cimbom PAOK maçına hazır! 19:36
Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı 19:11
G.Saray - Panathinaikos | CANLI G.Saray - Panathinaikos | CANLI 18:27
Beşiktaş'ta Ajax hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Ajax hazırlıkları başladı 16:52
Flaş Yusuf Yazıcı iddiası! Flaş Yusuf Yazıcı iddiası! 16:45
Daha Eski
Çalhanoğlu'na kötü haber! Basına sızdı Çalhanoğlu'na kötü haber! Basına sızdı 16:31
F.Bahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt F.Bahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt 15:58
F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada 15:46
Icardi ve Osimhen beraber oynayacak mı? Buruk açıkladı Icardi ve Osimhen beraber oynayacak mı? Buruk açıkladı 15:21
Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... 15:17
Ciccolini ile yollar ayrıldı Ciccolini ile yollar ayrıldı 14:57