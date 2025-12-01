Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı konuk ettiği mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara'nın düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.

45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 46. dakikada sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk sarı kart gördü.

54. dakikada Kanarya'da Jayden Oosterwolde sarı kart gören isim oldu. Bu sarı kart ile futbolcu gelecek haftaki maçta cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Barış Alper Yılmaz sarı kart gören isim oldu. Maçın 66. dakikasında Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson sarı kart gördü.

Maçta dakikalar 77'yi gösterirken Victor Osimhen hakeme itiraz nedeniyle sarı kart ile cezalandırıldı.

Galatasaray'da derbide 78. dakikada kaleci Uğurcan Çakır zaman geçirme nedeniyle sarı kart gördü. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Kazımcan Karataş sakatlığı nedeniyle saha kenarına geldi. Futbolcunun yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

Maçın 90+5. dakikasında Jhon Duran sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Bu golle mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.