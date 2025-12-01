CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a Kazımcan Karataş şoku! Maça devam edemedi

Galatasaray'a Kazımcan Karataş şoku! Maça devam edemedi

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan genç sol bek Kazımcan Karataş, bir pozisyonda Lucas Torreira ile çarpışmasının ardından oyuna devam edemedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:06 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:13
Galatasaray'a Kazımcan Karataş şoku! Maça devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin uzatma dakikalarında konuk ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda bir pozisyonda Lucas Torreira ile yaşadığı çarpışmanın ardından oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş, yerini Yunus Akgün'e bıraktı. 22 yaşındaki sol bekin karşılaşma boyunca yaşadığı şanssızlıklar dikkat çekti.

