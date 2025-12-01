Galatasaray'a Kazımcan Karataş şoku! Maça devam edemedi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin uzatma dakikalarında konuk ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda bir pozisyonda Lucas Torreira ile yaşadığı çarpışmanın ardından oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş, yerini Yunus Akgün'e bıraktı. 22 yaşındaki sol bekin karşılaşma boyunca yaşadığı şanssızlıklar dikkat çekti.