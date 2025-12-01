CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Şakasına bir takım değil!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Şakasına bir takım değil!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Galatasaray ile sahasında 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:52
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Şakasına bir takım değil!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Galatasaray ile sahasında 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence.

"MAÇIN BAŞINDA OYUNU NEDEN KONTROL EDEMEDİNİZ?"

- Domenico Tedesco: "Sebebi şu; Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk."

