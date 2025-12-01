CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş derbi sonu açıklamaları: Canımızı zor kurtardık

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş derbi sonu açıklamaları: Canımızı zor kurtardık

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:51 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:55
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş derbi sonu açıklamaları: Canımızı zor kurtardık

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, zorlu deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak liderlik ünvanını korudu. Dev derbinin ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

"Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız."

"BUGÜN YAŞANANLARI GÖRDÜKTEN SONRA..."

"Galatasaray birleşecek. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkese göstereceğiz. Kimse merak etmesin."

