Haberler Galatasaray G.Saray'dan hakem tepkisi: Ortada bir tiyatro oynanıyor!

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalarda maçın hakemi Yasin Kol'u hedef aldı. İşte Metin Öztürk'ün dikkat çeken sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 23:43
Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalarda maçın hakemi Yasin Kol'u hedef aldı. FIFA kokartlı bir hakemin derbiyi yönetmiş olması gerektiğini vurgulayan Metin Öztürk, "Bence milat olmalı. Türk futbol hakemliği, bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

"BİRİLERİ TARAFINDAN KOLLANIYOR"

"Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor! Çok kötü bir hakem! FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi! Barış Alper'in ilk yarının sonundaki penaltısına bakmadı bile! İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya net kırmızı, dönüp bakmadı bile!"

"AKLINIZA KAZIYIN!"

"Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında hakemliği bitirildi! Beşiktaş maçında aynı pozisyonda kesti! Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maçla ödüllendirildi! Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz! Sonuna kadar takipçisiyiz! Bunu unutmayın, aklınıza kazıyın! Galatasaray, her türlü adaletsizliğin karşısındayız! Berabere kalsak da söyleyecektik bunlar!"

