Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Tedesco bu maça iyi hazırlanmamış, Fenerbahçe bu oyunla zorda olsa uzatmalarda beraberliği buldu. Korkunun derbiye faydası yok. Zevksiz temposuz kalitesiz bir derbi seyrettik.