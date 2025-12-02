CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahasında konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB-GS spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 09:00
Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

MUSTAFA ÇULCU - DERBİYİ İDARE ETTİ
Her iki takımda kontrollü ve güvenli oyunu tercih etti.
Oyuncular da kendi alan güvenliğinden sorumlu risk almadan başladılar. Kanat bekleri orta alanı geçmediler bile. Fenerbahçe'nin sürekli geriye, kaleciye kadar uzanan pas tercihleri, liderliği isteyen takımın oyun tercihi olamaz.
Galatasaray, 27'de Sane ile ilk şutu attı, 28'de ikinci şutta Sara ile golü buldu. Galatasaray topa sahipken ve hücumdayken İlkay ile Osimhen etkili olamadılar.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Tedesco bu maça iyi hazırlanmamış, Fenerbahçe bu oyunla zorda olsa uzatmalarda beraberliği buldu. Korkunun derbiye faydası yok. Zevksiz temposuz kalitesiz bir derbi seyrettik.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Yasin Kol, son 6 derbide 4 kez sahada. Maça basit temaslara fauller çalarak oyunu keserek başladı. Semedo'ya gecikmeli ve avantaj sonrası Lemina'ya gösterdiği sarılar doğru. Sane'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Brown'a sarı göstermeliydi, göstermedi.
Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Skriniar topu koluyla oynuyor, hakem görüyor ama işi ülke ikliminde klasik uygulama VAR'a bırakıyor. VAR müdahalesi doğru.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

45+5'te Barış ile kaleci Ederson mücadelesi temiz, penaltı yok. Galatasaray kulübesini sözlü ikazı disiplin açısından ne kadar doğruysa; devre arası kendisine itiraz eden Abdülkerim'e ve Fenerbahçeli idari menajere kart çıkarmaması o derece yanlıştı. 66'da hakem ne yaptı, ne karar verdi, anlayabilene aşk olsun!

Skriniar'ın Sara'ya hareketi net sarı (borderline )ama ne faul verdi ne sarı çıkardı. Fenerbahçe ayaktayken oyunu niye durdurduğu belli değil. Sonra hakem atışı ile başlattı.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

İtiraza gelen kaleci Ederson'a sarı doğru. Maçı VAR'da Ali Şansalan yönetiyor. Muhtemelen APP için hakeme "oyunu durdur" dedi. Rezil bir uygulama yaptılar.
Yasin Kol'un performansı futbol iklimimize uygundu.
Büyük derbiyi yönetemedi, idare etti.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

GÜRCAN BİLGİÇ - HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Fenerbahçe'de kazanmayı aklına getirmeyen tek birim teknik heyet ve oyunculardı.
Kareografi muhteşemdi. Böyle bir atmosferde beklenen, takımın kora kor baskıyla başlayıp, rakiplerine deplasmanı hissettirmesiydi.
Tedesco'nun maç öncesindeki sakin kalmalıyız sözlerini fazlaca ciddiye alıp, Galatasaray'ın ön alan baskısına boyun eğmeye başladılar. Dakikalar ilerledikçe tersine çeviremediler ve maçın kararını vermekten kaçtılar.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Derbilerin büyük oyuncuların sahnesi olduğunu biliriz. Sane'yi çıkardı. Bu maçta Galatasaray… Sakatlıktan yeni çıkan Osimhen'in mücadelesini de eklediler. Gözler Fenerbahçe takımına çevrildiğinde, en çok beklentide olanların sahanın en yetersizi olmaları da enteresan.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Semedo atakları başlamadan bitirdi. Asensio baskı altında yüzünü dönemedi, pas bağlantısı içine girmedi. En-Nesyri ve Kerem etkisiz eleman bölümünde kaldılar. Okan Buruk'un maç hesapları yüzde yüz tutmuş durumda, sadece yapılacak tek hatanın peşine düşmüşlerdi.
Düşünün; ilk isabetli şutlarını 89.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Dakikada çekti Fenerbahçe takımı. İkincisi doksan artı 5'te geldi, beraberlik golüyle. Kendi atmosferinde en önemli rakibine bu kadar rahat maç oynattırmanın hikayesinde elde kalan tek şey, puan farkının orunması oldu. İkinci yarıda Okan Buruk'un skoru koruma stratejisini bozan, değişiklikle oyuna giren iki oyuncuydu; Levent ortayı yaptı, Jhon Duran golü attı. Kadıköy'ün gecesi matemden, bayrama döndü. Yenilmezlik devam etti, ezeli rakibe fırsat verilmedi, rüzgarın yönü değişmedi.
Bu sonuç Tedesco ve kendilerine "büyük oyuncuyum" diyenler için çok önemli bir test.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

EMRE BOL - NAMAĞLUP DEVAM
Hem Tedesco hem de Okan Buruk, birbirlerini tartarak başladı karşılaşmaya… Oysa Tedesco'nun rakibini bu kadar eksik yakalamışken ve kendi sahasında oynarken daha baskılı bir taktikle başlamasını beklerdim.
Eğer amaç Galatasaray'ı yorup ikinci yarı işi bitirmekse 45 dakikalık tempo buna elverişli değildi. Zira o tempoda kimsenin yorulma ihtimali yok.
Sane'nin golüne inanamadım.
Adam elini kolunu sallaya sallaya;

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Fenerbahçe'nin savunma anlamında en güvenilir ikilisi Skriniar ve Alvarez'i çalımlayıp golünü attı. Allah aşkına insan bir temas eder ya!
Fenerbahçe'nin ön tarafının ilk yarıda ismini duyamadık. Sadece biraz Kerem biraz Asensio gerisi traş!
İkinci yarı kulübesi daha zengin olan ve gole ihtiyacı olan Fenerbahçe baskılı oynamaya başladı.
Galatasaray ise savunmaya geçip kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı.

Usta yazarlar dev maçı yorumladı! "Bu nasıl 'Dünya derbisi'"

Tedesco sanırım Galatasaray'ı başka takımlarla karıştırdı. Daha önce geriye düşüp kazandığı maçlar var elbette. Ama rakibin senin ayarında.
Dolayısıyla bu karşılaşmalarda geri dönüşler kolay olmuyor.
Duraklamalarda gelen gol maçın hakkıydı aslında. Zaman geçiren, maçın bir an önce bitmesini isteyen Galatasaray tarafıydı. Yine de bence kazanan Galatasaray oldu.
Tedesco Galatasaray'ı bir daha böyle yakalar mı bilinmez. Yinede namağlup ünvanını korumak değerli.

