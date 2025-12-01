CANLI SKOR ANA SAYFA
Bologna-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Bologna ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Vincenzo Italiano yönetiminde sezona damga vurmayı sürdüren Bologna, evinde oynayacağı maçı kazanarak 27 puana yükselmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapan Davide Nicola ve öğrencileri, 14 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Bologna-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 13:23
Bologna-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 13. haftası, formda Bologna ile mücadeleci Cremonese'yi karşı karşıya getirecek önemli bir randevuya sahne oluyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Bologna, Vincenzo Italiano'nun yönlendirmesiyle istikrarlı performansını sürdürürken, hedefini bir kez daha 3 puana dikmiş durumda. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan kırmızı-lacivertliler, galibiyeti kaparak puanını 27'ye yükseltmenin hesabını yapıyor. Konuk ekip Cremonese ise zorlu Bologna deplasmanından eli boş dönmek istemiyor. Davide Nicola yönetiminde mücadele gücü yüksek bir oyun sergileyen gri-kırmızılılar, Serie A'da 14 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Bologna-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 13. haftasında oynanacak Bologna-Cremonese maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

BOLOGNA-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Cremonese maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

