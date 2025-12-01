Bologna-Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 13. haftası, formda Bologna ile mücadeleci Cremonese'yi karşı karşıya getirecek önemli bir randevuya sahne oluyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Bologna, Vincenzo Italiano'nun yönlendirmesiyle istikrarlı performansını sürdürürken, hedefini bir kez daha 3 puana dikmiş durumda. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan kırmızı-lacivertliler, galibiyeti kaparak puanını 27'ye yükseltmenin hesabını yapıyor. Konuk ekip Cremonese ise zorlu Bologna deplasmanından eli boş dönmek istemiyor. Davide Nicola yönetiminde mücadele gücü yüksek bir oyun sergileyen gri-kırmızılılar, Serie A'da 14 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Bologna-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 13. haftasında oynanacak Bologna-Cremonese maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

BOLOGNA-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Cremonese maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.