Kadıköy'de lider değişmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile noktalandı. Chobani Stadyumu'nda oynanan dev derbide ezeli rakipler, 90 dakikanın sonunda birbirine üstünlük kurmayı başaramadı. İlk yarıyı Leroy Sane'nin golü ile 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, 90+5'te Jhon Duran'ın attığı gol ile yıkıldı. Zorlu Kadıköy deplasmanında 3 puanı son anda kaçıran Galatasaray, liderliği 1 puan ile korumaya devam etti. İşte Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan güncel puan durumu... TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU 1. Galatasaray (33 puan) 2. Fenerbahçe (32 puan) 3. Trabzonspor (31 puan) 4. Göztepe (26 puan) 5. Samsunspor (25 puan) 6. Beşiktaş (24 puan) 7. Gaziantep FK (22 puan) 8. Kocaelispor (18 puan) 9. Başakşehir (16 puan) 10. Alanyaspor (16 puan) 11. Konyaspor (15 puan) 12. Rizespor (14 puan) 13. Antalyaspor (14 puan) 14. Kasımpaşa (13 puan) 15. Eyüpspor (12 puan) 16. Kayserispor (12 puan) 17. Gençlerbirliği (11 puan) 18. Fatih Karagümrük (8 puan)