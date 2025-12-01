CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kadıköy'de lider değişmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Kadıköy'de lider değişmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, nefes kesen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile noktalandı. Ezeli rakiplerin kıran kırana mücadelesi 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı ve sarı-kırmızılılar, 1 puanlık puan farkını koruyarak zorlu deplasmandan lider ayrılmayı başardı. İşte güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy'de lider değişmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile noktalandı. Chobani Stadyumu'nda oynanan dev derbide ezeli rakipler, 90 dakikanın sonunda birbirine üstünlük kurmayı başaramadı.

Kadıköy'de lider değişmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

İlk yarıyı Leroy Sane'nin golü ile 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, 90+5'te Jhon Duran'ın attığı gol ile yıkıldı.

Kadıköy'de lider değişmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Zorlu Kadıköy deplasmanında 3 puanı son anda kaçıran Galatasaray, liderliği 1 puan ile korumaya devam etti. İşte Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan güncel puan durumu...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy'de lider değişmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

1. Galatasaray (33 puan)
2. Fenerbahçe (32 puan)
3. Trabzonspor (31 puan)
4. Göztepe (26 puan)
5. Samsunspor (25 puan)
6. Beşiktaş (24 puan)
7. Gaziantep FK (22 puan)
8. Kocaelispor (18 puan)
9. Başakşehir (16 puan)
10. Alanyaspor (16 puan)
11. Konyaspor (15 puan)
12. Rizespor (14 puan)
13. Antalyaspor (14 puan)
14. Kasımpaşa (13 puan)
15. Eyüpspor (12 puan)
16. Kayserispor (12 puan)
17. Gençlerbirliği (11 puan)
18. Fatih Karagümrük (8 puan)

REKLAM - TOD
Dev derbide kazanan çıkmadı!
DİĞER
Fenerbahçe-Galatasaray maçında VAR müdahalesi! Hakem golü izledi ve iptal etti...
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı!
F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! 22:06
F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! 21:43
Oosterwolde cezalı duruma düştü! Oosterwolde cezalı duruma düştü! 21:26
Derbide gol iptal edildi! Derbide gol iptal edildi! 20:54
Skriniar'dan Buruk'a tepki! Saha kenarında bağırdı Skriniar'dan Buruk'a tepki! Saha kenarında bağırdı 20:42
G.Saraylı isim golden sonra yerde kaldı! G.Saraylı isim golden sonra yerde kaldı! 20:38
Daha Eski
Kadıköy'de derbi öncesi görsel şölen! Kadıköy'de derbi öncesi görsel şölen! 20:12
Kadıköy'de derbi öncesi kavga! Kadıköy'de derbi öncesi kavga! 19:48
Okan Buruk'tan flaş hakem açıklaması! Okan Buruk'tan flaş hakem açıklaması! 19:34
Kadıköy'de sarı-lacivert konfeti! Kadıköy'de sarı-lacivert konfeti! 19:30
Semih Şentürk'ten derbi yorumu! Semih Şentürk'ten derbi yorumu! 19:26
Tedesco: Rakibimizi umursamıyoruz Tedesco: Rakibimizi umursamıyoruz 19:13