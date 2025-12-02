CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası flaş değerlendirme!

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası flaş değerlendirme!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan dev derbide karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi kalemine aldı. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 09:28 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 09:29
Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası flaş değerlendirme!

"Dün gece her yönüyle çok kötü futbol sergileyen F.Bahçe, uzatma bölümünde beraberliği kurtardı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası flaş değerlendirme!

İlk devreye bakıyorum; 40 dakika boyunca bütün kontrol G.Saray'da. İyi bir saha parsellemesi ile F.Bahçe'yi oynatmıyorlar, kalelerine yaklaştırmıyorlar ve de fırsat buldukça pozisyon kokluyorlar. F.Bahçe 2-3 pas yapamıyor, hücumda adeta sıfır, sürekli her sıkışan Ederson'a geri pası yapıyor. Adeta bir devrede rekor kırdılar.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası flaş değerlendirme!

2. yarıda G.Saray, biraz daha savunma ağırlıklı oynamaya başladı. Buna rağmen F.Bahçe'den organize bir atak yok. Tabii eksik G.Saray yorulunca F.Bahçe'nin baskısı arttı. Ama ne ilginçtir ki kaleyi bulan ilk şut Alvarez'den adeta geri pası gibi, dakika 87'de.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası flaş değerlendirme!

En sonunda Levent'in ortasında Duran beraberliği kurtaran golü attı. G.Saray son saniyede yediği gole üzülecek ama deplasmanda 1 puan da onlar için önemli bir kazanç. Öne çıkan isimler; Torreira, Lemina ve Sara… Bir de en çok takdir edilmesi gereken de çok uzun süre sonra şans bulan ve böyle bir derbide sahaya çıkan Kazımcan'dı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası flaş değerlendirme!

F.Bahçe'de Kerem çok kötüydü, adeta hiçbir şey yapmadı. Nene'nin performansı düşüktü. En-Nesyri çıkarken protestolara uğradı ama taraftar şunu düşünmeli, En-Nesyri oynadığı sürece F.Bahçe ne duran top kullanabildi ne de kanattan orta geldi. Asensio 60 dakika sahada yoktu. G.Saray yorulunca biraz kendini gösterdi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası flaş değerlendirme!

Bir takımın eğer defans bloğu çeşitli nedenlerle değişirse bu ciddi problemdir. Buna ilaveten Osimhen ve İlkay'ın fizik olarak hazır olmadığını göz önüne aldığımızda G.Saray'ın dünkü futbolunu başarılı buldum."

