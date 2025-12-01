Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli açıklama!

Fenerbahçe dev derbide Galatasaray ile Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Bu mücadele 1-1'lik skorla sona ererken sarı-lacivertlilerde Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş. Önemli bir tespitimiz var; futbol dünyada her yerde ayakta oynanır. Tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Bizim oyuncularımızı tebrik ederim. Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son ana kadar sürdürdükleri için...