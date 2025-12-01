CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli açıklama!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli açıklama!

Fenerbahçe dev derbide Galatasaray ile Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Bu mücadele 1-1'lik skorla sona ererken sarı-lacivertlilerde Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz karşılaşmayı değerlendirdi. Gürbüz'ün o ifadeleri ise dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 23:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli açıklama!

Fenerbahçe dev derbide Galatasaray ile Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Bu mücadele 1-1'lik skorla sona ererken sarı-lacivertlilerde Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş. Önemli bir tespitimiz var; futbol dünyada her yerde ayakta oynanır. Tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Bizim oyuncularımızı tebrik ederim. Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son ana kadar sürdürdükleri için...

Buruk: Canımızı zor kurtardık
Tedesco: Şakasına bir takım değil!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Dev derbide kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran: 10 dakika daha olsa... Duran: 10 dakika daha olsa... 22:47
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 22:45
İsmail Yüksek: Çok güzel günlerin habercisi... İsmail Yüksek: Çok güzel günlerin habercisi... 22:38
Kazımcan: Lider geldik, lider dönüyoruz! Kazımcan: Lider geldik, lider dönüyoruz! 22:34
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:34
"Takımımla gurur duyuyorum" "Takımımla gurur duyuyorum" 22:30
Daha Eski
Sane: Sonuçta kaybetmedik! Sane: Sonuçta kaybetmedik! 22:28
Derbi sonu özlenen görüntüler! Derbi sonu özlenen görüntüler! 22:20
G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! 22:06
F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! 21:43
Oosterwolde cezalı duruma düştü! Oosterwolde cezalı duruma düştü! 21:26
Derbide gol iptal edildi! Derbide gol iptal edildi! 20:54