Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

İki futbolcu arasında yaşanan bu pozisyon, dünya basınında da kendine yer buldu.
ESPN, Skriniar'ın Sara'ya müdahalesine 'Moises Caicedo, Chelsea-Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Milan Skriniar, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı.' ifadeleriyle ver verdi.
Chelsea'li futbolcu Moises Caicedo, cumartesi günü Arsenal ile oynanan mücadelede Mikel Merino'ya benzer bir müdahalede bulunmuş ve VAR uyarısı sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.