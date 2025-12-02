CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe iLE Galatasaray 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Kritik mücadelede Milan Skriniar'ın Gabriel Sara'ya müdahalesi kırmızı kart tartışmalarına yol açarken, Slovak stoperin müdahalesi dünya basınında da konuşuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 09:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Galatasaray'ın golü 27. dakikada Gabriel Sara'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada Jhon Duran kaydetti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Galatasaray bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise puanını 31'e çıkararak 2. sırada yer aldı.

Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Mücadelenin en çok konuşulan pozisyonlarından biri Milan Skriniar ve Gabriel Sara arasında yaşandı.

Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Galatasaray cephesi, Slovak futbolcunun Brezilyalı oyuncuya müdahalesine kırmızı kart beklerken, maçın hakemi Yasin Kol oyunu devam ettirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

İki futbolcu arasında yaşanan bu pozisyon, dünya basınında da kendine yer buldu.

Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

ESPN, Skriniar'ın Sara'ya müdahalesine 'Moises Caicedo, Chelsea-Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Milan Skriniar, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı.' ifadeleriyle ver verdi.

Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Chelsea'li futbolcu Moises Caicedo, cumartesi günü Arsenal ile oynanan mücadelede Mikel Merino'ya benzer bir müdahalede bulunmuş ve VAR uyarısı sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri!
DİĞER
Fenerbahçe'den maç sonu Galatasaray'a gönderme: "Futbol ayakta oynanıyor"
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
Dev derbiye scout akını!
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! 09:01
Usta yazarlar dev maçı yorumladı! Usta yazarlar dev maçı yorumladı! 09:00
Muş SK-Konyaspor maçı detayları Muş SK-Konyaspor maçı detayları 08:58
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:41
Dev derbide kazanan çıkmadı! Dev derbide kazanan çıkmadı! 00:41
Derbi sonu özlenen görüntüler! Derbi sonu özlenen görüntüler! 00:41