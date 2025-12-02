Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise puanını 31'e çıkararak 2. sırada yer aldı.