Ziraat Türkiye Kupası
Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Rayo Vallecano ile Valencia karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Rayo Vallecano 3 maçlık galibiyet hasretine son verip, puanını 19'a çıkartmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen Valencia ise 13 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 11:10
Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 14. haftasında gözler, Rayo Vallecano ile Valencia arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Rayo Vallecano, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmak istiyor. 3 maçtır galibiyete hasret kalan başkent temsilcisi, bu seriyi sonlandırarak puanını 19'a yükseltmeyi hedefliyor. Karşı cephede ise moralini yükseltmek isteyen bir Valencia var. Zorlu bir fikstürden geçen turuncu-siyahlılar, deplasmanda üst üste 2. kez kazanarak çıkışlarını sürdürme niyetinde. 13 puanla 16. sırada bulunan Mestalla ekibi, Madrid deplasmanından alacağı 3 puanla orta sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 14. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Valencia maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

RAYO VALLECANO-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Vallecas Futbol Sahası'nda oynanacak Rayo Vallecano-Valencia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

