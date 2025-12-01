Rayo Vallecano-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 14. haftasında gözler, Rayo Vallecano ile Valencia arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Rayo Vallecano, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmak istiyor. 3 maçtır galibiyete hasret kalan başkent temsilcisi, bu seriyi sonlandırarak puanını 19'a yükseltmeyi hedefliyor. Karşı cephede ise moralini yükseltmek isteyen bir Valencia var. Zorlu bir fikstürden geçen turuncu-siyahlılar, deplasmanda üst üste 2. kez kazanarak çıkışlarını sürdürme niyetinde. 13 puanla 16. sırada bulunan Mestalla ekibi, Madrid deplasmanından alacağı 3 puanla orta sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 14. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Valencia maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

RAYO VALLECANO-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Vallecas Futbol Sahası'nda oynanacak Rayo Vallecano-Valencia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.