CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar! 2 Aralık Salı hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

Bugünkü maçlar! 2 Aralık Salı hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor! 2 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalar merak edilmeye başlandı. “Bugün hangi maçlar var?” ve “2 Aralık maç programı” aramaları yoğun şekilde yapılıyor. Süper Lig, La Liga, Premier League, NBA ve Avrupa kupalarında birçok önemli mücadele ekrana gelecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar! 2 Aralık Salı hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

2 Aralık'ta hangi maçlar var? UEFA Avrupa kupaları, Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga, Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig'de önemli mücadeleler ekrana geliyor. Bunun yanı sıra EuroLeague basketbol maçları ve voleybol müsabakaları da canlı yayınla izlenebilecek. Gün boyunca canlı yayın linkleri, kanal listeleri ve güncel skorlar maç saatlerine göre paylaşılmaya devam edecek. Sporseverler, akşam saatlerine yaklaşırken derbi ve kritik mücadelelere gözünü çevirdi. Peki, 2 Aralık'ta Salı günü hangi maçlar var? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Türkiye Kupası'nda günün ilk maçı saat 13.00'te başlayacak. Muş 1984 Muşspor, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 15.30'da Keçiörengücü – Zecorner Kayserispor, saat 18.00'de ise Çaykur Rizespor – Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi oynanacak. Günün son Türkiye Kupası maçı 20.30'da Sakaryaspor – Gençlerbirliği arasında gerçekleşecek.

İngiltere Premier League'de ise akşam seansı büyük rekabete sahne olacak. Saat 22.30'da Bournemouth – Everton ve aynı saatte Fulham – Manchester City karşı karşıya gelecek. Günün son maçı saat 23.15'te Newcastle United – Tottenham olarak oynanacak ve futbol heyecanı gece yarısına kadar sürecek.

BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ARALIK SALI

Türkiye Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak:

  • 13.00 | Muş 1984 Muşspor – Tümosan Konyaspor
  • 15.30 | Keçiörengücü – Zecorner Kayserispor
  • 18.00 | Çaykur Rizespor – Siltaş Yapı Pendikspor
  • 20.30 | Sakaryaspor – Gençlerbirliği

Aynı zamanda İngiltere Premier League bugün nefes kesecek maçlara sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlar şu şekilde:

  • 22.30 | Bournemouth – Everton
  • 22.30 | Fulham – Manchester City
  • 23.15 | Newcastle United – Tottenham
ASpor CANLI YAYIN

Dev derbiye scout akını!
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme!
Buruk: Canımızı zor kurtardık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:41
Dev derbide kazanan çıkmadı! Dev derbide kazanan çıkmadı! 00:41
Derbi sonu özlenen görüntüler! Derbi sonu özlenen görüntüler! 00:41
G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! 00:41
F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! 00:41
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 00:41