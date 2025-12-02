Bugünkü maçlar! 2 Aralık Salı hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

2 Aralık'ta hangi maçlar var? UEFA Avrupa kupaları, Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga, Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig'de önemli mücadeleler ekrana geliyor. Bunun yanı sıra EuroLeague basketbol maçları ve voleybol müsabakaları da canlı yayınla izlenebilecek. Gün boyunca canlı yayın linkleri, kanal listeleri ve güncel skorlar maç saatlerine göre paylaşılmaya devam edecek. Sporseverler, akşam saatlerine yaklaşırken derbi ve kritik mücadelelere gözünü çevirdi. Peki, 2 Aralık'ta Salı günü hangi maçlar var? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Türkiye Kupası'nda günün ilk maçı saat 13.00'te başlayacak. Muş 1984 Muşspor, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 15.30'da Keçiörengücü – Zecorner Kayserispor, saat 18.00'de ise Çaykur Rizespor – Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi oynanacak. Günün son Türkiye Kupası maçı 20.30'da Sakaryaspor – Gençlerbirliği arasında gerçekleşecek.

İngiltere Premier League'de ise akşam seansı büyük rekabete sahne olacak. Saat 22.30'da Bournemouth – Everton ve aynı saatte Fulham – Manchester City karşı karşıya gelecek. Günün son maçı saat 23.15'te Newcastle United – Tottenham olarak oynanacak ve futbol heyecanı gece yarısına kadar sürecek.

BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ARALIK SALI

Türkiye Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak:

13.00 | Muş 1984 Muşspor – Tümosan Konyaspor

15.30 | Keçiörengücü – Zecorner Kayserispor

18.00 | Çaykur Rizespor – Siltaş Yapı Pendikspor

20.30 | Sakaryaspor – Gençlerbirliği

Aynı zamanda İngiltere Premier League bugün nefes kesecek maçlara sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlar şu şekilde:

22.30 | Bournemouth – Everton

22.30 | Fulham – Manchester City

23.15 | Newcastle United – Tottenham