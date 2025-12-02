CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan derbi sonrası Yasin Kol'a eleştiri: En az 3...

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası Yasin Kol'a eleştiri: En az 3...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladığı maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar ise mücadeleyi kalemine aldı. İşte o yazı... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 09:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan derbi sonrası Yasin Kol'a eleştiri: En az 3...

"Dün gece bir kez daha gördük ki futbolun adaleti yok. Maça bakıyoruz, son yıllardaki derbilerde seyrettiğimiz en kötü Fenerbahçe. Kalecisinden forvetine kadar tel tel dökülüyorlar.

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası Yasin Kol'a eleştiri: En az 3...

Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor. Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu. Bu gole Fenerbahçe reaksiyon gösterir diyorduk, hiçbir şey yok.

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası Yasin Kol'a eleştiri: En az 3...

Galatasaray'ın iki beki sorunluyken Kerem ve Nene koskoca bir sıfırdılar. En-Nesyri de öyle. Aslında Fenerbahçe'de kim vasat oynadı derseniz, vasat bile oynayan tek oyuncu yokken sahaya Jhon Duran çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan derbi sonrası Yasin Kol'a eleştiri: En az 3...

Hatırlayın, Beşiktaş maçını Duran'ın son dakikalardaki çok tuhaf golüyle almıştı ama dün gece uzatmalarda bu sefer Duran'ın net bir kafası ile beraberlik geldi. Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor.

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası Yasin Kol'a eleştiri: En az 3...

Dün gece maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur. Gelelim hakem Yasin Kol'a… İkinci yarı hiç beğenmedim. Çok fazla faul ve sarı kart hatası yaptı. O kadar ki verdiği iki sarı kart yanlış, en az 3 sarı kart daha vermesi lazımdı."

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Usta yazarlar dev maçı yorumladı!
Dev derbiye scout akını!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! 09:28
Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... 09:26
Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları 09:25
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! 09:01
Usta yazarlar dev maçı yorumladı! Usta yazarlar dev maçı yorumladı! 09:00
Muş SK-Konyaspor maçı detayları Muş SK-Konyaspor maçı detayları 08:58
Daha Eski
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41